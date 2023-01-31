Врач рассказал, может ли стресс спровоцировать развитие онкологии

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Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов рассказал, может ли стресс привести к развитию онкологии.

По словам эксперта, на сегодняшний день, по результатам многолетних исследований, роль стрессовых факторов в образовании злокачественных опухолей не доказана. Также не найдена взаимосвязь между развитием рака и социальным статусом. Однако стоит учитывать тот факт, что за некоторое время до постановки диагноза многие пациенты долгое время находились в стрессовом состоянии.

Эксперт также добавил, что стресс в любом случае оказывает на человека негативное влияние: у многих снижается иммунитет, нарушается обмен веществ в организме. Сам по себе стресс может приводить к развитию психосоматических заболеваний, передает МИР 24.

До этого психолог Софья Сулим посоветовала наблюдать за своим телом, чтобы распознать стрессовое состояние. Типичные признаки стресса: напряженное тело, сжатые челюсти и кулаки, передает РИАМО.

Недавно ученые назвали продукты, которые увеличивают реальные риски онкологии.