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Приметы и советы

Полицейские задержали банду автоугонщиков в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские задержали банду автоугонщиков в Подмосковье
Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники правоохранительных органов задержали банду автоугонщиков в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 31 января.

По ее словам, злоумышленники охотились исключительно на иностранные внедорожники. Угонщики с помощью специального оборудования проникали в салоны и угоняли транспорт. Похищенные автомобили они перевозили в небольшие населенные пункты в Московской области, где оставляли их во дворах многоквартирных домов на несколько дней. Затем машины отгоняли в гараж, где меняли их идентификационные номера и готовили к последующей продаже.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Деятельность злоумышленников удалось пресечь. В результате оперативно-розыскных мероприятий в городском округе Балашиха полицейские задержали троих подозреваемых. Двое из них ранее уже были судимы.

Во время поимки у злоумышленников изъята машина, а также автомобильные ключи и фиктивные государственные регистрационные знаки.

В ходе расследования выяснилось, что угонщики причастны как минимум к трем хищениям автомобилей в Московской области. На данный момент все машины обнаружены. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Одного из фигурантов заключили под стражу, еще двоих отправили под домашний арест.

Розыск других похищенных автомобилей продолжается.

Другое преступление произошло в Подмосковье. Водитель-экспедитор обворовал своего работодателя на миллион рублей. Часть перевозимых товаров мужчина забирал себе.

Подмосковье Автомобили Балашиха МВД Преступления
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