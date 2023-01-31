Психолог Ульянова рассказала, как защитить личные границы

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Личные границы — черта, которая проходит между нами, окружающими нас людьми и более крупными социальными системами. Границы показывают зоны дозволенности. Об этом рассказала психолог Ирина Ульянова.

Эксперт пояснила, что есть самый первый круг личных границ — это границы с самим собой. Человек знает, как может поступать с собой, а как не может.

Следующий круг — это границы с самыми близкими: муж, жена, друзья. Здесь часто возникают проблемы.

— Мы их так любим, что сказать «не хочу» часто не можем. У нас есть страх отвержения своими близкими. Возникают вопросы, а будет ли человек любить меня, и останется ли он со мной в контакте, — пояснила психолог в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, важно сохранить чувствование себя и взрастить в себе взрослого, который знает, чего он хочет. Нужно уметь в спокойном диалоге объяснить другому человеку, что для него важно, и главное почему.

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