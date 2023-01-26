Московские психологи назвали пять секретов эффективного взаимодействия с людьми

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Коммуникации с окружающими — одна из важнейших сторон жизни. Ежедневно мы соприкасаемся с большим количеством людей: в семье, на работе, случайно на улице или в магазине. И ценность умения выстроить конструктивный диалог, выразить мысль и выслушать собеседника, сложно переоценить. О том, как научиться слушать и слышать окружающих, рассказал специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов.

Каждый обладает своим мировоззрением, установками, интересами, мотивами. Это то содержание, что двигает нас в жизни. Естественный и неизбежный момент — соприкосновение с установками, интересами и мотивами других людей, которое не всегда оказывается положительным. Вопрос кроется не только и не столько в передаче конкретной информации и сведений, но и адекватном восприятии эмоциональной сферы окружающих.

— Сбои в данном процессе чреваты ссорами, конфликтами, невозможностью найти точки соприкосновения. Для того, чтобы коммуникация была более эффективной, существует несколько принципов и приемов, облегчающих обмен мнениями. Во-первых, важно настроиться на общение. Другими словами, нужно захотеть по-настоящему услышать другого человека. Если нет желания и хотя бы определенной доли открытости, ни о каком диалоге не может быть и речи. Это справедливо для всех участников. Безусловное уважение к чужой позиции, как бы она ни отличалась от нашей, будет залогом плодотворного обмена мнениями, — отметил специалист.

Выстроить эффективную коммуникацию помогут простые правила.

Активно слушайте

Часто кажется, что информация воспринимается собеседником сама по себе. Однако это восприятие можно и нужно направлять, используя нехитрый инструментарий. Например, наводящие вопросы, уточнения по ходу обсуждения, повторы и резюмирование покажут, что мы действительно слышим человека. Когда кто-то — не простой приемник, а действующая сила разговора, это действительно разнообразит взаимодействие, позволяет находить все новые области интереса.

Следите за языком тела

Если сказать «Все хорошо», но при этом принять закрытую позу, скрестив руки, напрягая плечи или сутулясь, то собеседник почувствует, что мы транслируем совершенно противоположный посыл. Нередко упускаются из виду движения рук, экспрессия, мимика и другие физические характеристики общения. А ведь они несут не меньше, а то и больше сведений о мыслях и чувствах, чем прямая речь. В нужный момент, заметив несоответствие телесности и содержания, можно скорректировать беседу, а также уловить скрытые послания.

Развивайте эмпатию

Кто сегодня не в духе, а у кого хорошее настроение, кто беспокоен и охвачен тревогой? Способность улавливать и понимать чужие переживания и состояния станет мощным инструментом налаживания связей с окружающими. Этот навык требует упражнения и развития. Для этой цели подходят таблицы с описанием эмоций и характерной для каждой из них мимики, анализ поведения, например, персонажей кино и того, как они реагируют на ситуации, что испытывают и как проявляются их реакции. И конечно же стоит больше практиковаться в общении с реальными людьми.

Разберитесь в себе

Сложно говорить об открытости, терпимости к чужой точки зрения, возможности адекватно выражать и принимать чувства, если мы не имеем контакта со своим внутренним миром. Внутренние конфликты, обида и ревность, невротические установки — весь этот багаж стоит выбросить, работая над собой. Если налаживание контактов с другими людьми вызывает большие трудности, правильным решением будет обращение к психологу, с которого начнется трансформация в положительную сторону.

Структурируйте информацию

Плохо связанную, хаотично рассказанную историю значительно труднее воспринять и осмыслить. Соответственно, нам самим тоже следует быть последовательными в изложении мыслей, использовать подходящий язык и лексикон. Если хотите добиться понимания, продумайте заранее хотя бы примерно, что и как поведать оппоненту. Если того требуют обстоятельства, например, если времени в обрез, обойдитесь без лишних подробностей, чтобы не перегружать коллегу или друга данными.

— Всегда будут барьеры, препятствующие коммуникации. С одной стороны, это наше физическое и ментальное состояние — стресс, усталость, переживания за близких. С другой, несовместимость взглядов и установок, просто неподходящая обстановка для обмена мыслями. Самое главное здесь — желание проникнуть в мир собеседника, увидеть окружающее его глазами. Только в таком случае есть шанс прийти к взаимовыгодному и справедливому для всех решению, найти точки соприкосновения, — добавил психолог.

СПРАВКА

Бесплатную психологическую помощь можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум. Подробности на сайте www.msph.ru.