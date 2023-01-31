Кинолог рассказал, как успокоить гиперактивных собак

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Владельцам собак не следует оставлять без внимания гиперактивность любимца, важно вовремя разобраться в причинах такого поведения и заняться его коррекцией, пока это не привело к серьезным проблемам. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Подобное поведение может быть обусловлено нестабильной нервной системой и высокой степенью возбудимости собаки. В этом случае нужен особый подход, который даст возможность скорректировать поведение.

Важно помнить, что собаки умеют считывать любые эмоции своих хозяев. Поэтому стоит обращать внимание на свое поведение, контролировать эмоции и не повышать голос.

Хозяевам гиперактивной собаки всегда следует находить занятие для своих питомцев. Такому животному не страшны большие нагрузки, так как они способны снизить активность вне дрессировок.

Также важны длительные прогулки с продолжительной физической активностью. Полезным также будет составление четкого графика дня, передает РИАМО.

Недавно Владимир Голубев отметил, что собак считают социальными животными. Постоянные прочные контакты им необходимы, передает Nation news.

До этого эксперты рассказали, как укрепить иммунитет собаки зимой. Чтобы питомец меньше болел, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного.