ФСБ накрыла 38 подпольных оружейных мастерских по всей стране

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Сотрудники ФСБ пресекли деятельность 38 подпольных мастерских, в которых гражданское оружие превращали в боевое. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ во вторник, 31 января.

По данным ведомства, мероприятия по поимке злоумышленников прошли в ноябре-декабре 2022 года в 38 регионах страны. В результате силовики задержали 93 злоумышленника, причастных к нелегальному производству или сбыту огнестрельного оружия.

В ходе рейдов в мастерских изъяли 253 экземпляра огнестрельного оружия, в том числе 10 пулеметов и 11 гранатометов и огнеметов. Помимо этого сотрудники ФСБ обнаружили 89 ручных гранат, 343 артиллерийских боеприпаса, более 160 килограммов взрывчатых веществ, а также свыше 40 тысяч патронов.

Ранее стало известно, что сотрудники ведомства также задержали троих подростков, которые повредили железнодорожные пути в Подмосковье. Выяснилось, что подростки действовали по заданию, полученному от неизвестного через интернет. За преступление собеседник обещал заплатить детям.