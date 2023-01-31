Памятные мероприятия к 80-летию Сталинградской битвы пройдут в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 2 февраля пройдут памятные мероприятия к 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Учащиеся восьмых классов столичной школы № 1566 возложат цветы к Вечному огню и встанут на пост № 1 в 10:00. В это время в музее пройдет встреча ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы.

В рамках мероприятий гости возложат цветы в Зале памяти и скорби и посетят специальную экскурсию по диораме «Сталинградская битва. Соединение фронтов», станут участниками открытия новой выставки «Ледяная петля Сталинграда», а также круглого стола.

Далее в 15:00 стартует акция «Ромашка Победы. Семейная история войны», а завершит программу концерт «Чтобы помнить» в 17:00.

Также в Музее Победы открылась выставка «Шагнувшие в бессмертие», где представлены десятки подлинных фотографий, документов, фронтовых писем и рисунков, реликвий с мест сражений, военную форму и личные вещи героев войны, в том числе участников Сталинградской битвы. Выставку подготовили школьные музеи Москвы и Волгограда.