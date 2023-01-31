Диетолог рассказала, какие продукты можно есть даже на диете

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Диетолог-нутрициолог, психотерапевт Ирина Мансурова рассказала, какие продукты стоит включить в рацион даже тем, кто хочет сбросить вес.

Так, полезно будет авокадо. Этот фрукт содержит больше 20 витаминов и микроэлементов и при этом менее одного грамма сахара. Плюсом авокадо можно назвать и тот факт, что в нем много клетчатки, которая помогает быстро утолять голод.

Не стоит выбирать обезжиренный творог. Обезжиренный продукт не сбалансирован по своему составу, содержит мало жирорастворимых витаминов, из него не усваивается кальций. Лучше выбрать жирный творог, но употреблять его в количестве не более 100 граммов в день. Также стоит воздержаться от добавок в виде сметаны или варенья.

В рационе должны присутствовать растительные масла. В оливковом масле содержится огромное количество полезных жиров, антиоксидантов, витамины Е и К. С его помощью можно дополнительно укрепить сердце и сосуды.

Печень трески — еще один продукт, на который стоит обратить внимание худеющим. В ней много жирорастворимых витаминов. Она считается чемпионом по содержанию ретинола.

Пользу принесет и сало. Несмотря на то, что сало на 90 процентов состоит из жиров, оно имеет полезный для организма витамин F, а также незаменимые жирные кислоты. Оно полезно для сердца, почек и сосудов, защищает от атеросклероза. Но не стоит есть более двух-трех кусочков в день, передает aif.ru.

До этого диетолог Елена Соломатина сообщила, что содержащийся в картофеле калий необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, передает издание argumenti.ru.

Диетологи перечислили фрукты, которые нужно употреблять зимой для поддержания здоровья. Так, по их словам, один плод хурмы содержит всего 31 калорию и 18 процентов дневной нормы витамина С.