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От хурмы до киви: семь полезных зимних фруктов и ягод

Юлия Курганова

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Еда
Общество
От хурмы до киви: семь полезных зимних фруктов и ягод
Фото: Unsplash

Диетологи перечислили фрукты, которые нужно употреблять зимой для поддержания здоровья.

Так, по их словам, один плод хурмы содержит всего 31 калорию и 18 процентов дневной нормы витамина С.

Груши полезны для здоровья сердца и кишечника. Одна груша среднего размера содержит 5,5 грамма клетчатки. Один средний грейпфрут содержит 98 процентов дневной нормы витамина С и 79 процентов дневной нормы витамина А.

Клюква известна тем, что помогает предотвратить инфекции мочевыводящих путей. В апельсинах содержится не только витамин С, но и флавоноид гесперидин, который снижает кровяное давление и оказывает противовоспалительное действие.

Киви даже превосходит апельсин по содержанию витамина С.

Исследователи обнаружили, что антиоксидантный потенциал гранатового сока выше, чем у красного вина или зеленого чая. Ежедневное употребление концентрированного гранатового сока в течение восьми недель снижает уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП у людей с диабетом второго типа, сообщается на портале Eat this, not that!.

В период неустойчивой погоды для предотвращения сосудистых спазмов в рацион необходимо добавить больше фруктов и овощей, в которых содержится калий. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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