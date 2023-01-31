Соцработник рассказала о новом стандарте надомного обслуживания в Москве

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Работник филиала «Лосиноостровский» территориального центра соцобслуживания «Ярославский» Ирина Забирова рассказала, как сфера помощи нуждающимся преобразилась в Москве благодаря новым стандартам.

По словам женщины, она стала социальным работником около семи лет назад, а попала в профессию «случайно».

— На улице разговорилась с девушкой, дети которой ходили вместе с моими в один бассейн. Оказалось, что она работает в соцзащите и ей очень нравится. Мне запала в душу идея «на постоянной основе помогать людям». Быть социальным работником — это призвание. Работать с людьми, общаться, поддерживать, помогать. Ты чувствуешь себя нужным, — рассказала Забирова.

Собеседница также добавила, что ей очень нравится видеть, «как загораются глаза подопечных», когда она их навещает, поскольку нуждающиеся действительно очень ждут работников филиала. Забирова также отметила, что за прошедшие семь лет сфера соцпомощи сильно изменилась.

— Обслуживание стало совсем другим. Раньше у нас была узкая специализация, мы приходили из магазина, приносили бабушкам и дедушкам продукты, минимально помогали по дому. В основном бегали с сумками по супермаркетам и аптекам. Сейчас у нас есть возможность оказать целый спектр услуг и предоставить подопечным всю необходимую помощь, — продолжила женщина.

Сегодня, приходя к нуждающимся, она может помочь приготовить пищу, постирать одежду или отвезти, к примеру, подопечного в поликлинику.

— Так что возможность у пожилого населения расширилась. А у нас появилось больше времени для живого общения с нашими подопечными, ведь это тоже очень важно, — заключила Ирина Забирова.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в настоящее время в рамках нового стандарта надомного обслуживания учитываются индивидуальные потребности конкретного человека, а в самой системе социальной защиты столицы услугу надомного обслуживания получают около 100 тысяч человек.