Пашинян и Путин обсудили перекрытие Лачинского коридора и деятельность миротворцев РФ

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во вторник, 31 января, в ходе телефонного разговора обсудили перекрытие азербайджанской стороной Лачинского коридора. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров.

В материале говорится, что в ходе беседы армянский лидер подчеркнул важность осуществления Россией необходимых шагов для преодоления «гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора». В рамках этого вопроса упоминалась деятельность российской миротворческой миссии в указанном регионе, передает ТАСС.

Как уточнили в Кремле, диалог состоялся по инициативе армянской стороны, передает Telegram-канал «Кремль. Новости».

10 января Пашинян заявил, что если российские миротворцы не могут обеспечить безопасность армянского населения Нагорного Карабаха, Ереван может инициировать в Совете безопасности ООН отправку многонациональной миссии в регион.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.