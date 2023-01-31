Народный календарь. Как помириться с обидчиком 3 февраля

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3 февраля православные чтят память Максима Грека, религиозного публициста и переводчика. Первой его большой работой было переложение на русский язык псалтырей.

Максима в народе называли Утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах; ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности — и отблагодарить их делом. Также в этот день молились о благополучии семьи.

Согласно народным поверьям, в этот день следует избегать ссор. А вот тем, кто пребывает с кем-либо в разногласии, следует сделать шаг к примирению. Те, кто наладил отношения с обидчиком, должны три раза обняться и поцеловаться с ним, чтобы ссоры не повторились.

В этот день не следует расстраиваться, если что-то было потеряно. По давним поверьям, пропажа в тройном размере вернется в дом.

Приметы погоды

Ясная погода — к ранней весне.

Ясная заря — к морозу.

Если день погожий, то и весна пригожая будет.

Именины отмечают: Анна, Агния, Валерий, Евгений, Иван, Илья, Максим.