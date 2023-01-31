Бастрыкин провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ (СК РФ) Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе СК.

— На совещании отмечена востребованность современных дистанционных способов коммуникации населения с государственными органами, в том числе и со Следственным комитетом России, — рассказали в ведомстве.

Так, в прошедшем году общее количество обращений граждан в СК по электронным каналам связи выросло с 26 тысяч в первом квартале минувшего года до 37 тысяч за последний квартал года.

Бастрыкин отметил важность непрерывного функционирования каналов связи, чтобы россияне могли беспрепятственно обращаться в СК, а тот — оперативно реагировать на обращения. Глава СК также потребовал прекратить передавать заявителям шаблонные ответы, говорится в сообщении.

Недавно Бастрыкин сообщил, что за 11 месяцев 2022 года следователи и криминалисты СК России раскрыли более 5,5 тысячи преступлений прошлых лет. По его словам, из 5665 преступлений 800 являлись убийствами.

Подобная раскрываемость преступлений, которые совершались десятки лет назад, стала возможной благодаря использованию современных методов криминалистики и техники.