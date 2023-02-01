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Народный календарь. Как 4 февраля выяснить характер будущего мужа

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как 4 февраля выяснить характер будущего мужа
Фото: https://pixabay.com/ru

4 февраля Православная церковь почитает память апостола от семидесяти Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла. В народном календаре дата получила название Тимофей-полузимник.

Согласно народным поверьям, в этот день молодые незамужние девушки могли узнать, каким будет их муж. Так, 4 февраля они ложились вечером на снег, а на утро рассматривали фигуры, которые получились. Если отпечаток ровный, то муж будет спокойным, а если неровный, то жить придется со скандальным. Также считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.

Приметы погоды:

Если в морозную погоду «запотевают» стекла — к потеплению;

Если будет видно солнце — значит, весна будет ранняя;

Если пошел снегопад — богатому урожаю летом.

Именины отмечают: Георгий, Гавриил, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Юрий.

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