Более 70 тысяч учащихся в Москве приобрели единые проездные с начала года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 70 тысяч столичных студентов и школьников с начала этого года приобрели единый проездной для всего городского транспорта. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

С начала 2023 года в столице ввели совмещенные проездные билеты на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт для учащихся. По таким картам уже совершено свыше двух миллионов поездок на наземном транспорте, метро и МЦК, а в среднем в будни — больше 126 тысяч поездок.

Кроме единого проездного, москвичам доступны отдельные проездные на метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт. Стоимость единого билета на месяц составляет 715 рублей, а на 90 — 2055. Карты начинают действовать с момента первой валидации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Возможность пополнять социальную карту москвича, дающую право на льготный проезд на наземном транспорте, электричке и метро, впервые появилась в приложении «Московский транспорт» в 2019 году — за это время ею воспользовались 150 тысяч раз.