Врач Сурненкова рассказала, как справиться с плохим сном после 40 лет

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Чаще всего проблемы со сном возникают после сорока лет. Влияют на это изменения в гормонах, повышенный риск различных заболеваний, мешающие сну синдромы или наличие хронического стресса. Как помочь себе наладить сон, рассказала руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра Татьяна Сурненкова.

Эксперт посоветовала не смотреть фильмы и не читать в кровати. Кровать должна ассоциироваться именно со сном.

Перед сном можно сделать дыхательную гимнастику.

— Вдыхать и выдыхать нужно, используя диафрагму на четыре счета: вдох через нос (здесь и далее считаем до четырех) — задерживаем дыхание — выдыхаем через рот — делаем паузу. Повторять такое упражнение нужно до тех пор, пока организм не начнет погружаться в сон, — рассказала эксперт.

В комнате не должно быть слишком жарко, но должно быть темно, поэтому лучше покупать плотные шторы.

За пару часов до сна стоит прогуляться, побыть на свежем воздухе, передает Life.ru.

Ранее сомнолог Михаил Котенков сообщил, что идеально ложиться до 11 вечера и спать в течение 7–9 часов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сонный паралич — функциональное нарушение головного мозга, когда он одновременно находится в состоянии бодрствования и быстрого сна. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистами особенности состояния, кто больше подвержен рецидивам и может ли оно свидетельствовать о наличии других заболеваний.