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Москвичам рассказали о подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ на практикумах в школах

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о подготовке одиннадцатиклассников к ЕГЭ на практикумах в школах
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 43 тысяч одиннадцатиклассников начали посещать практикумы по предметам, которые они выбрали для сдачи на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Мы проработали его с экспертами, методистами и московскими педагогами и запускаем пилотный проект, который позволяет в последние четыре месяца учебного года уделять больше внимания подготовке к выпускным экзаменам. Готовиться к ЕГЭ по-новому будут 43 тысячи выпускников — это около 80 процентов одиннадцатиклассников наших школ, — поделилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С сегодняшнего дня 400 московских школ переходят на новый формат обучения — специально для этого будущие выпускники большинство непрофильных предметов прошли в полном объеме до 1 февраля. Теперь в рамках школьного расписания они будут посещать практикумы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в столице завершилась регистрация школьников на ЕГЭ. Председатель Комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук добавила, что в этом году школьники могли зарегистрироваться для участия в экзамене онлайн.

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