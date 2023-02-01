Почти каждый второй россиянин готов уйти в декрет вместо жены

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Порядка 43 процента опрошенных российских мужчин готовы уйти вместо своей супруги в отпуск по уходу за ребенком. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В частности, 27 процентов респондентов в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16 процентов опрошенных скорее согласились бы на это.

— Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Каждый третий (34 процента) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 23 процента скорее исключают такую возможность, — говорится в сообщении.

В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тысячи мужчин. Он проводился 9 по 31 января.

В Госдуме разрабатывается законопроект о предоставлении мужчинам декретного отпуска. Депутаты отметили, что такая практика популярна в других странах. «Вечерняя Москва» узнала у уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о необходимости данного законопроекта и насколько часто в российских семьях складывается ситуация, когда проще уйти в декрет мужчине, а не женщине.