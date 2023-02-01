Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Почти каждый второй россиянин готов уйти в декрет вместо жены

Араз Салехов
Общество
Почти каждый второй россиянин готов уйти в декрет вместо жены
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Порядка 43 процента опрошенных российских мужчин готовы уйти вместо своей супруги в отпуск по уходу за ребенком. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В частности, 27 процентов респондентов в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16 процентов опрошенных скорее согласились бы на это.

— Большинство мужчин по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника. Каждый третий (34 процента) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 23 процента скорее исключают такую возможность, — говорится в сообщении.

В опросе SuperJob приняли участие 1,6 тысячи мужчин. Он проводился 9 по 31 января.

В Госдуме разрабатывается законопроект о предоставлении мужчинам декретного отпуска. Депутаты отметили, что такая практика популярна в других странах. «Вечерняя Москва» узнала у уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец о необходимости данного законопроекта и насколько часто в российских семьях складывается ситуация, когда проще уйти в декрет мужчине, а не женщине.

Статистика Декретный отпуск Россия Мужчины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте