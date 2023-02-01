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Гастроэнтеролог развеял миф о несовместимости огурцов и помидоров в салате

Никита Худяков

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Еда
Общество
Гастроэнтеролог развеял миф о несовместимости огурцов и помидоров в салате
Фото: Pexels

Несовместимость огурцов и помидоров в еде является мифом. Салат из овощей не сможет спровоцировать биохимическую реакцию в организме. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов.

— Несовместимость огурцов и помидоров друг с другом является абсолютным мифом. В 100 граммах огурца всего лишь 0,5 грамма клетчатки, а остальное — вода. В 100 граммах помидоров — 1,5 грамма клетчатки, все остальное — вода, — цитирует эксперта News.ru.

По его словам, при употреблении 200 граммов салата человек получит всего 2 грамма клетчатки.

Врач пояснил, что несовместимость продуктов не может говорить о непереносимости, когда человек съел и получил негативную реакцию организма. Несовместимость продуктов можно увидеть, добавив сок лимона в молоко. В таком случае оно прокиснет или заквасится.

Ранее диетолог Евгения Пегова рассказала, как часто можно есть овощные салаты. По ее словам, необходимо готовить небольшие порции салата и следить за реакцией организма. Также стоит постараться перестать заправлять его бальзамическим соусом и уксусом, так как это может вызывать изжогу.

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