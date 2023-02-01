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Приметы и советы

Дерматолог назвал две лучшие сыворотки для борьбы с морщинами

Ника Комкова
Общество
Дерматолог назвал две лучшие сыворотки для борьбы с морщинами
Фото: Pexels

Эффективность сыворотки для лица зависит от ингредиентов, которые входят в ее состав, именно на них нужно обращать внимание при выборе. Врач-дерматолог Альберто де ла Фуэнте Гарсия назвал две сыворотки для кожи, использование которых нужно включить в ежедневный уход, пишет американское издание She Finds.

Витамин С

Одна из лучших сывороток для предотвращения появления морщин — сыворотка с витамином С.

— Витамин С — важное питательное вещество для здоровья кожи, а также один из самых мощных доступных ингредиентов, стимулирующих выработку коллагена. Он помогает защитить кожу от повреждения свободными радикалами и восстановить ее эластичность, — рассказал доктор Гарсия.

Все эти преимущества помогут придать коже более молодой вид: сыворотка с витамином С эффективна для осветления цвета лица.

— Она помогает уменьшить гиперпигментацию, подавляя выработку меланина и осветляя темные пятна, что приводит к ровному цвету лица, — сказал медик. Также известно, что витамин С уменьшает воспаление и защищает кожу от воздействия окружающей среды, что делает его отличным вариантом для людей с чувствительной кожей или склонной к акне.

Гарсия также рассказал, как правильно использовать эту сыворотку в ежедневном уходе.

— Нанесите несколько капель на лицо после очищения и тонизации. Дайте ей впитаться в течение нескольких минут, прежде чем наносить солнцезащитный крем или другие увлажняющие кремы. Сыворотку можно использовать утром и вечером для достижения наилучшего результата, — посоветовал дерматолог.

Ретинол

Еще одна сыворотка, которую следует рассмотреть для уменьшения появления морщин, — это ретиноловая сыворотка.

— Ретинол — это форма витамина А, которая стимулирует обновление клеток и повышает выработку коллагена, что помогает уменьшить появление морщин, — объяснил специалист.

Также ингредиент повышает эластичность кожи и стимулирует кровообращение, что придает лицу более молодой цвет и уменьшает количество признаков старения.

Чтобы использовать ретиноловую сыворотку, нужно нанести ее на чистую кожу перед сном и дать ей впитаться. Вводить ее в уход стоит постепенно: сначала через ночь и после переходить к использованию каждую ночь. После сыворотки обязательно должен следовать увлажняющий крем для нейтрализации любой сухости или раздражения. В течение дня нужно использовать крем с защитой SPF 30 или выше, чтобы обезопасить кожу от солнечных лучей.

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