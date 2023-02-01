Бесплатная проверка на онкозаболевания пройдет 1 и 2 февраля на трех вокзалах Москвы

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Жители столицы 1 и 2 февраля смогут пройти бесплатную проверку здоровья на наличие онкозаболеваний на Киевском, Павелецком и Казанском вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ радиологии Минздрава России.

— Специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ОАО «РЖД», Центральной дирекцией здравоохранения 1 и 2 февраля 2023 года проверят здоровье посетителей и пассажиров трех железнодорожных вокзалов города Москвы — Киевского, Павелецкого и Казанского, — говорится в сообщении.

Проверка здоровья будет проходить в рамках акции «Онкопатруль». Гости вокзалов смогут посетить консультации со специалистами, пройти процедуру УЗИ, сдать кровь для исследования и многое другое. Благодаря этим процедурам онкологию удастся выявить на ранних стадиях, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что во всех патоморфологических лабораториях столичных стационаров появилась информационная система. Разработка полностью интегрирована с ЕМИАС, что дает пациентам возможность получать результаты гистологии в цифровой медицинской карте.