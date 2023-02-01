Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бесплатная проверка на онкозаболевания пройдет 1 и 2 февраля на трех вокзалах Москвы

Александр Афонин
Город
Бесплатная проверка на онкозаболевания пройдет 1 и 2 февраля на трех вокзалах Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Москва, Киевский вокзал Карта всех событий

Жители столицы 1 и 2 февраля смогут пройти бесплатную проверку здоровья на наличие онкозаболеваний на Киевском, Павелецком и Казанском вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ радиологии Минздрава России.

— Специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ОАО «РЖД», Центральной дирекцией здравоохранения 1 и 2 февраля 2023 года проверят здоровье посетителей и пассажиров трех железнодорожных вокзалов города Москвы — Киевского, Павелецкого и Казанского, — говорится в сообщении.

Проверка здоровья будет проходить в рамках акции «Онкопатруль». Гости вокзалов смогут посетить консультации со специалистами, пройти процедуру УЗИ, сдать кровь для исследования и многое другое. Благодаря этим процедурам онкологию удастся выявить на ранних стадиях, отметили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что во всех патоморфологических лабораториях столичных стационаров появилась информационная система. Разработка полностью интегрирована с ЕМИАС, что дает пациентам возможность получать результаты гистологии в цифровой медицинской карте.

Вокзалы Онкология Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте