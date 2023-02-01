Иностранец украл из столичного бара оборудование на 1,5 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Из бара в центре столицы было украдено музыкальное оборудование стоимостью 1,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 1 февраля.

По его словам, пропажу арендованного заведением оборудования обнаружил владелец, когда приехал его забирать. В этот момент выяснилось, что неизвестный выкрал аппаратуру для проведения мероприятий из служебного помещения заведения, расположенного на Новослободской улице. Мужчина обратился в полицию.

В ходе расследования выяснилось, что к краже мог быть причастен приезжий из ближнего зарубежья, который подрабатывал в кафе разнорабочим, и имел доступ к подсобке. Он нанял автомобиль с грузчиками, которые не знали о преступном характере заказа, и выкрал оборудование. После этого похититель распорядился аппаратурой по собственному усмотрению.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Дорожной улице на юге столицы. Им оказался 29-летний иностранец, временно проживающий в Москве. Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Другое преступление произошло в Подмосковье. Водитель-экспедитор компании из Московской области похитил продукцию, принадлежащую работодателю, на сумму свыше миллиона рублей. Мужчина при каждой поездке забирал часть перевозимого товара себе.