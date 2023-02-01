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Приметы и советы

Жительницу подмосковного Клина осудили за ложный звонок о минировании

Степан Жирнов
Происшествия
Жительницу подмосковного Клина осудили за ложный звонок о минировании
Фото: shutterstock

В Подмосковье вступил в законную силу приговор в отношении телефонной хулиганки, которая сообщила ложную информацию о готовящемся теракте. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области в среду, 1 февраля.

По данным ведомства, в марте 2022 года в службу «112» городского округа Клин позвонила неизвестная и сообщила, что на местном военном аэродроме в скором времени произойдет взрыв. Информация не подтвердилась.

Вскоре после звонка сотрудники правоохранительных органов задержали местную жительницу. В ходе расследования выяснилось, что ложное сообщение о минировании аэродрома женщина совершила из хулиганских побуждений.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд приговорил обвиняемую к одному году ограничения свободы. При этом максимальное наказание по данной статье подразумевает штраф до пятисот тысяч рублей и ограничение свободы до десяти лет.

Другого телефонного хулигана задержали в Москве. Мужчина угрожал взорвать здание ФСБ. Когда злоумышленника задержали, он пояснил, что просто хотел проверить скорость реакции сотрудников ведомства.

ФСБ Московская область Терроризм Уголовные дела Задержания
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