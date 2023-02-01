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Приметы и советы
Подросток погиб под поездом в Подмосковье
Курское направление Московской железной дороги, станция Столбовая Карта всех событий
В Подмосковье подросток погиб под колесами пригородного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в среду, 1 февраля.
По данным ведомства, трагедия произошла 31 января на станции «Столбовая» Курского направления Московской железной дороги. В результате ДТП 17-летний молодой человек скончался на месте.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Другая трагедия произошла на западе Москвы. Под поезд попала 14-летняя девочка. Подросток выжил и был госпитализирован.
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Приметы и советы
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