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Подросток погиб под поездом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Подросток погиб под поездом в Подмосковье
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Курское направление Московской железной дороги, станция Столбовая Карта всех событий

В Подмосковье подросток погиб под колесами пригородного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в среду, 1 февраля.

По данным ведомства, трагедия произошла 31 января на станции «Столбовая» Курского направления Московской железной дороги. В результате ДТП 17-летний молодой человек скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Другая трагедия произошла на западе Москвы. Под поезд попала 14-летняя девочка. Подросток выжил и был госпитализирован.

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