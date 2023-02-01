Кустурица рассказал о планах снять трилогию по Гоголю

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Сербский режиссер, лауреат нескольких престижных европейских наград в сфере кино, Эмир Кустурица заявил о планах снять три фильма по произведениям российского писателя Николая Гоголя.

— Я раздумываю о трех фильмах по Гоголю. Его произведения самые мощные выражения реалистичной литературы. Нужно снять три фильма, чтобы они оставили более сильное впечатление, чем на это способна одна картина, — отметил творец.

Он также рассказал, что в первую очередь из произведений великого писателя его интересуют «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска», а также «Сорочинская ярмарка». По мнению Кустурицы, перечисленные труды «представляют собой фантастические этюды о совести и характерах людей, которые жили в Малороссии».

В свою очередь идея об экранизации гоголевской поэмы «Мертвые души» вызывает у режиссера определенные сомнения.

— Определюсь, по какому произведению начну снимать, — это будет отличный фильм, потому что по Гоголю плохо снять невозможно», — передают слова Кустурицы «Известия».

14 ноября 2022 года стало известно, что новым президентом международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» стал Эмир Кустурица.