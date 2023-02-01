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Оззи Осборн объявил о завершении концертной деятельности из-за ухудшения здоровья

Александр Афонин
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Оззи Осборн объявил о завершении концертной деятельности из-за ухудшения здоровья
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Британский музыкант Оззи Осборн завершает свою гастрольную карьеру из-за ухудшения здоровья, связанного с полученной в 2019 году травмой позвоночника. Об этом исполнитель сообщил в среду, 1 февраля, на своей странице в Twitter.

— Моей главной и единственной целью все это время было возвращение на сцену. Мой голос в отличном состоянии. Однако после трех операций, процедур со стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и недавнего лечения при помощи новейшей кибернетической технологии HAL мое тело физически все еще очень слабо, — написал он.

Музыкант добавил, что в связи со сложившимися обстоятельствами он вынужден отменить запланированный на этот год тур No More Tours II. Турне должно было состояться еще в 2017 году, но из-за слабого здоровья артиста неоднократно переносилось.

Информация о проблемах со здоровьем у 73-летнего Осборна уже неоднократно появлялась. Так, в прошлом году его супруга Шэрон Осборн написала в соцсетях, что музыканту предстоит сложное хирургическое вмешательство, которое «определит его дальнейшую жизнь». 15 июня операция завершилась успехом.

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