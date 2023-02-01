Как сделать карту болельщика в офисе МФЦ Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Карта болельщика — часть информационной системы, с помощью которой граждане могут купить билеты на матчи РПЛ и прийти на них. В столичных центрах «Мои документы» с 1 февраля стала доступна возможность оформить сертификат в один этап. Как это сделать и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москве».

Кто может оформить карту болельщика:

— горожане старше 14 лет;

— родители или законные представители ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Что нужно для подачи заявления:

— документ, удостоверяющий личность;

— свидетельство о рождении, если ребенку не исполнилось 14 лет;

— регистрация на портале «Госуслуги».

При посещении МФЦ сотрудники офиса самостоятельно сфотографируют заявителя.

Как оформить карту болельщика онлайн:

— подать заявление на портале «Госуслуги»;

— дождаться уведомления о посещении МФЦ;

— прийти в центр «Мои документы» для подтверждения личности.