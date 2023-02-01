Проще, чем кажется: как сделать карту болельщика в офисе МФЦ Москвы
Сюжет:Проще, чем кажется
Карта болельщика — часть информационной системы, с помощью которой граждане могут купить билеты на матчи РПЛ и прийти на них. В столичных центрах «Мои документы» с 1 февраля стала доступна возможность оформить сертификат в один этап. Как это сделать и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москве».
Кто может оформить карту болельщика:
— горожане старше 14 лет;
— родители или законные представители ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.
Что нужно для подачи заявления:
— документ, удостоверяющий личность;
— свидетельство о рождении, если ребенку не исполнилось 14 лет;
— регистрация на портале «Госуслуги».
При посещении МФЦ сотрудники офиса самостоятельно сфотографируют заявителя.
Как оформить карту болельщика онлайн:
— подать заявление на портале «Госуслуги»;
— дождаться уведомления о посещении МФЦ;
— прийти в центр «Мои документы» для подтверждения личности.