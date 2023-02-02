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Приметы и советы

Елизавету II уберут с австралийских банкнот

Егор Провоторов
В мире
Елизавету II уберут с австралийских банкнот
Фото: twitter/RoyalFamily

На новых банкнотах достоинством 5 австралийских долларов портрет покойной британской королевы Елизаветы II заменят на «рисунок, посвященный культуре и истории первых австралийцев». Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в Резервном банке страны (RBA).

По информации регулятора, банк в скором времени проведет консультации с общинами аборигенов и жителей островов Торресова пролива, чтобы разработать новый дизайн купюры.

— Во время разработки и печати новых банкнот, на что может потребоваться несколько лет, пятидолларовые купюры будут выпускаться в существующем дизайне, — сообщили ТАСС в пресс-службе RBA.

Также в регуляторе подчеркнули, что решение об обновлении дизайна пятидолларовой банкноты было принято после консультаций с правительством Австралии и уже одобрено им. Это оставалась единственная купюра, на которой был изображен портрет британского монарха.

В начале ноября прошлого года Королевская почта Великобритании в последний раз выпустила набор рождественских марок с портретом королевы Елизаветы II.

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