Более девяти тысяч историй участников Сталинградской битвы сохранил Музей Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы собрал более девяти тысяч историй участников Сталинградской битвы. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Особенность проекта «Лица Победы» в том, что он объединил в единый архив истории, которые хранят семьи, и сделал их общедоступными. Неравнодушные граждане размещают фотографии и биографии своих предков: военачальников и фронтовиков Великой Отечественной, тружеников тыла, жителей оккупированных территорий, — говорится в сообщении.

Так, в проекте можно найти историю защитника Сталинграда младшего сержанта и телефониста Закира Сабировича Низамутдинова, который в августе 1942 года передал точные сведения об атаке вражеских танков по наблюдательному пункту. Армия вермахта почти сомкнула кольцо, но Закир Сабирович не прекращал передавать данные о действиях противника, и это помешало немецкому окружению.

Только когда враг подошел на 100–150 метров к нему, он взял с собой аппарат и катушку и под сильным автоматным огнем полз на животе и сматывал линию связи. За боевой подвиг Закир Низамутдинов был награжден медалью «За отвагу».

К 80-й годовщине разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в Музее Победы также стартовал цикл уроков, где учащиеся подробно изучат события Сталинградской битвы на основе мемуаров очевидцев: солдат, местных жителей, вспомнят подвиги медсестер и узнают об уникальных случаях операций, проводимых в условиях полевого госпиталя.