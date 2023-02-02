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Приметы и советы

Терапевт предупредила о последствиях приема просроченных лекарств

Лейла Алиева
Общество
Терапевт предупредила о последствиях приема просроченных лекарств
Фото: shutterstock

Таблетки с истекшим сроком годности являются самыми опасными препаратами в аптечке. Об этом рассказала врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

По ее словам, при длительном хранении такие лекарства меняют свои физические и химические свойства, из-за чего становятся вредными и могут вызвать интоксикацию организма, а также поражение отдельных органов или систем. Так, просроченные капли для глаз или носа могут травмировать слизистую.

Кроме того, принимать препараты без назначения врача опасно.

— Даже прием всем известного нитроглицерина без имеющейся сердечной патологии у человека весьма небезопасен. Вместо облегчения он даст совершенно противоположный эффект. Кроме того, многие препараты имеют определенную дозировку. Невозможно самостоятельно определить, какой она должна быть в конкретном случае, — заключила Бурнацкая в беседе с «Газетой.ru».

До этого врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий по программе «Жить здорово!» на Первом канале кардиолог Герман Гандельман перечислили самые распространенные ошибки людей при приеме аспирина от сердечных болей.

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