Полиция Подмосковья разыскивает подозреваемого в диверсии на железной дороге

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Курское направление Московской железной дороги, станция Столбовая Карта всех событий

В Подмосковье мужчина пытался совершить диверсию на железнодорожном объекте. Об этом стало известно в четверг, 2 февраля.

Инцидент произошел на станции Столбовая Чеховского городского округа. Неизвестный мужчина, которому на вид было 30–35 лет, попытался вскрыть релейный шкаф рядом с железнодорожными путями.

Преступную деятельность заметил машинист электропоезда, который сообщил о произошедшем в полицию. Теперь подозреваемого разыскивают, сообщил «МК».

Релейный шкаф — это емкость для размещения аппаратуры, необходимой для осуществления движения на железнодорожных объектах.

30 января сотрудники ФСБ задержали в Чеховском городском округе троих школьников, которые получили через мессенджер Telegram заказ на диверсию. За вознаграждение подростки подожгли релейный шкаф на одной из станций Курского направления.