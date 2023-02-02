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Тело девочки-подростка обнаружили в подмосковном лесу

Степан Жирнов
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Тело девочки-подростка обнаружили в подмосковном лесу
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В подмосковном лесу обнаружили тело подростка. Об этом стало известно в четверг, 2 февраля.

Трагедия произошла в Балашихинском городском округе. Тело погибшей обнаружил мужчина, гулявший в среду днем по лесному массиву. Специалисты не обнаружили следов насильственной смерти. По предварительным данным девушка свела счеты с жизнью.

Очевидец, нашедший тело, рассказал, что видел погибшую еще живой во время прогулки с сыном. Девушка обогнала их и скрылась в чаще, свернув с тропы, сообщил «МК».

Еще одна трагедия произошла на юго-западе столицы. На улице Знаменские Садки обнаружили тела двоих подростков 2006 года рождения. По характеру травм специалисты предположили, что подростки покончили жизнь самоубийством.

Подмосковье Балашиха Московская область Смерть Подростки
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