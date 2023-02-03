SCMP: Попадание западного оружия на черный рынок через Киев ведет к росту насилия в мире

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Поставки западного оружия Киеву грозят обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами. Таким мнением в статье для китайского издания South China Morning Post поделилась обозреватель Мариам Шах.

По словам аналитика, уже имеется достаточно фактов того, что западные вооружения из Украины переправляются на черные рынки, откуда расползаются по всей планете, тем самым провоцируя новую гонку вооружений. Такая ситуация, по словам журналиста, может снова привести к затяжному конфликту на территории Афганистана, Ливии и Сирии.

Шах напомнила, что с февраля 2022 года коллективный Запад направил Украине вооружений на миллиарды долларов, а в ходе недавнего саммита в Германии члены НАТО обязались передать Киеву новый пакет помощи, назвав его «беспрецедентным» по своим масштабам.

В статье для SCMP обозреватель призвала западные державы осознать всю серьезность сложившейся ситуации и перестать накачивать Украину оружием.

В конце декабря стало известно, что Служба уголовных расследований министерства обороны США наблюдает за контрактами Пентагона и попаданием военной помощи, направляемой Украине, на черный рынок. По данным ведомства, риск такой ситуации очень велик.