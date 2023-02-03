Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

SCMP: Попадание западного оружия на черный рынок через Киев ведет к росту насилия в мире

Егор Провоторов
В мире
SCMP: Попадание западного оружия на черный рынок через Киев ведет к росту насилия в мире
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Поставки западного оружия Киеву грозят обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами. Таким мнением в статье для китайского издания South China Morning Post поделилась обозреватель Мариам Шах.

По словам аналитика, уже имеется достаточно фактов того, что западные вооружения из Украины переправляются на черные рынки, откуда расползаются по всей планете, тем самым провоцируя новую гонку вооружений. Такая ситуация, по словам журналиста, может снова привести к затяжному конфликту на территории Афганистана, Ливии и Сирии.

Шах напомнила, что с февраля 2022 года коллективный Запад направил Украине вооружений на миллиарды долларов, а в ходе недавнего саммита в Германии члены НАТО обязались передать Киеву новый пакет помощи, назвав его «беспрецедентным» по своим масштабам.

В статье для SCMP обозреватель призвала западные державы осознать всю серьезность сложившейся ситуации и перестать накачивать Украину оружием.

В конце декабря стало известно, что Служба уголовных расследований министерства обороны США наблюдает за контрактами Пентагона и попаданием военной помощи, направляемой Украине, на черный рынок. По данным ведомства, риск такой ситуации очень велик.

Украина Оружие США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Все мнения
О проекте