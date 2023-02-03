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Строительство станции Марьина Роща МЦД-2 завершено на 90 процентов

Александр Афонин
Город
Строительство станции Марьина Роща МЦД-2 завершено на 90 процентов
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, Шереметьевский путепровод Карта всех событий

Специалисты выполнили 90 процентов работ по возведению станции Марьина Роща второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Станция Марьина Роща МЦД-2 готова на 90 процентов. Уже в этом году она станет частью крупного транспортного хаба на севере Москвы, — говорится в сообщении.

По окончании работ на базе станции будет организован транспортно-пересадочный узел «Марьина Роща». Он объединит четвертое направление МЦД, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также ряд маршрутов наземного транспорта, отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что строительство новой железнодорожной станции Петровско-Разумовская будет завершено в этом году. Она войдет в состав первого маршрута Московских центральных диаметров. После завершения строительных работ бесплатная пересадка на метро будет занимать всего несколько минут.

Строительство МЦД Москва
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