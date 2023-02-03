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Собака напала на двух маленьких детей в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Собака напала на двух маленьких детей в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В подмосковном городе Пушкино собака напала на двух малолетних детей. Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля.

По предварительным данным, хозяин собаки не удержал поводок и животное напало на двух гуляющих детей. Оттащить питомца хозяин не смог, на помощь пришел неравнодушный прохожий. Инцидент попал в объектив видеокамеры.

В результате происшествия у четырехлетней пострадавшей травмировано лицо. Мальчику также нанесен вред, но в меньшем объеме, сообщил Telegram-канал «Что там в Москве?».

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что в данный момент сотрудники ведомства проверяют информацию о нападении.

Похожая история произошла в подмосковном Дмитрове. Стая бродячих собак напала на мальчика. Ребенок получил травмы ног и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

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