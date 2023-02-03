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Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет

Никита Худяков
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Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет
Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

Французский модельер Пако Рабан скончался на 89-м году жизни, причина смерти не называется. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщила газета Le Monde.

Пако Рабан родился 18 февраля 1934 года в Испании. В юности модельер изучал архитектуру, но по специальности никогда не работал. Будучи студентом, он стал заниматься изготовлением аксессуаров и бижутерии.

Первую коллекцию одежды он представил в 1966 году в Париже. На ней были представлены 12 моделей, выполненных из металла, бумаги и пластика.

Создавая коллекции, он экспериментировал с комбинированием различных материалов. Его наряды фигурировали во многих кинокартинах.

В 1967 году Рабан основал собственный дом моды Paco Rabanne в Париже и открыл фирменный магазин. Также он занялся созданием духов и в 1976 году запустил парфюмерную фабрику.

В 1999 году он отошел от бизнеса в высокой моде, но продолжал работать в сфере прет-а-порте до 2009 года. Кроме того, он издавал журналы по искусству, проводил выставки своих художественных работ и выпустил несколько книг.

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