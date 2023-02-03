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Приметы и советы

Студенты в России с сентября начнут изучать цели СВО в рамках истории

Евгений Жуков
Общество
Студенты в России с сентября начнут изучать цели СВО в рамках истории
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Студенты российских вузов с 1 сентября приступят к изучению на обновленном курсе истории целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В опубликованной концепции преподавания истории России для непрофильных специальностей заявлены такие темы, как «Начало СВО на Украине», «Санкционное давление стран Запада на Россию», а также вопрос вхождения новых регионов в состав Российской Федерации.

Как отметил глава министерства Валерий Фальков, документ включает в себя содержательный минимум, который должны усвоить все учащиеся вузов. Помимо этого, в концепции указано, что хронологические рамки курса охватывают период с появления первых людей на территории России вплоть до 2022 года, передает официальный сайт Минобрнауки.

До этого сообщалось, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования, в которой появится начальная военная подготовка в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности.

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