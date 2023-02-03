Продюсер Ландау раскрыл подробности грядущих частей «Аватара»

Кадр из сериала «Аватар» / 2009, Lightstorm Entertainment

Продюсер двух частей «Аватара» Джон Ландау раскрыл подробности трех следующих сиквелов в интервью Empire.

Так, в третьей части киноленты зрители увидят новое племя «на’ви», которое выступит в роли антагонистов. Уточняется, что люди из нового рода рождены из пепла и ассоциируются с «агрессивным» и «вулканическим» народом.

— Есть хорошие и плохие люди. То же самое с «на’ви». Большинство людей не считают себя плохими. В чем же причина, что другие их воспринимают так? — рассказал Ландау.

Лидера племени сыграет Уна Чаплин, которая стала известна по своей роли в «Игре престолов». При этом в четвертой части сиквела, по словам продюсера, будет «большой скачок во времени», который переместит сюжет к следующей части франшизы.

В свою очередь сюжет «Аватара 5» будет происходить на Земле. Такой поворот связан с тем, чтобы показать народу «на’ви» мировые проблемы человечества: перенаселение и истощение природных ресурсов.

Ландау добавил, что команда, которая работает над фильмами, хочет рассказать о том, что человечество может «изменить курс» в предотвращении мировых катастроф.

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