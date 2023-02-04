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Приметы и советы

Народный календарь. Почему 7 февраля нужно совершать добрые дела

Араз Салехов
Общество
Народный календарь. Почему 7 февраля нужно совершать добрые дела
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

7 февраля православная церковь чтит память Григория Богослова, одного из Отцов церкви, близкого друга и сподвижника Василия Великого. В народе считалось, что Григорьев день приведет к весне.

Люди говорили: «Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко на крыши посадил». Согласно примете, в этот день можно узнать прогноз погоды на месяц и на сезон вперед.

7 февраля в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, сделанных другими. Это было нужно не для хвастовства, а для приближения к богу. Поэтому в народе говорили: «Господь и так все добрые дела видит».

Приметы погоды:

Поют синицы — придут сильные морозы в феврале;

Каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы;

Если выпадет снег, то зима в следующем году нескоро настанет.

Именины отмечают: Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий, Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр, Степан, Феликс и Филипп.

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