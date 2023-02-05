Столичные службы реконструировали восемь подводных газопроводов

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Специалисты Комплекса городского хозяйства реконструировали восемь уникальных подводных газопроводов. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— С 2018 года в столице реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, рассчитанная до 2024 года. Эти сети были построены в период с 1939 по 1965 год и с тех пор ни разу комплексно не ремонтировались, — поделился он.

По его словам, специалисты завершили работы на Автозаводском, Даниловском, Химкинском, Новодевичьем, Тушинском, Рубцовском, Гольяновском и Кутузовском газопроводах. В ходе реконструкции рабочие применили новую технологию укладки дюкеров: теперь специалисты прокладывают сети на глубине более 10 метров под дном в многослойной защите, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Бирюков сообщил, что в том году состоится реконструкция 11 столичных прудов. По его словам, специалисты приведут в порядок 11 водоемов, среди которых Бехтеревские Верхний и Нижний пруды, Алтуфьевский пруд, Лианозовские Средний и Нижний пруды и комплекс прудов в Лефортовском парке.