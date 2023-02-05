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Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур

Араз Салехов
Общество
Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур
Фото: Роскосмос

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» стартовала с космодрома Байконур. Это следует из трансляции Роскосмоса.

— Ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит спутник на заданную орбиту, — говорится в сообщении.

Видео: Прямая трансляция Роскосмоса

Головная часть отделится от третьей ступени через 585 секунд после старта. Спутник будет выведен на орбиту в течение нескольких часов разгонным блоком «ДМ-03», сообщает Telegram-канал Роскосмоса.

Также напомним, что корабль «Союз МС-23» отправят к МКС в беспилотном режиме 20 февраля, к станции космическое судно пристыкуется 22 февраля.

До этого глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что представители НАСА дали согласие на возвращение американского астронавта Фрэнка Рубио на Землю на резервном корабле «Союз МС-23».

Также Роскосмос раскрыл причину повреждения корабля «Союз МС-22». По данным Борисова, повреждение трубопровода радиатора корабля «Союз МС-22» было вызвано ударом метеороида, который привел к образованию отверстия диаметром менее миллиметра.

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