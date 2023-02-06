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Приметы и советы

Народный календарь. Почему нельзя дарить подарки 9 февраля

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Почему нельзя дарить подарки 9 февраля
Фото: Pexels

Православная церковь 9 февраля почитает память святителя Иоанна Златоуста (347–407). Этот византийский церковный деятель славился своими псалмами и проповедями. В народном календаре этот день получил название Златоустьев огонь или Златоустов день.

В народе верили, что 9 февраля нельзя никому ничего дарить, иначе беда случится с дарителем или получателем. А подарок очень скоро порвется, испортится или разобьется.

Также было запрещено мыть голову, поскольку по приметам считалось, что тогда Златоуст не сможет помочь в решении важных вопросов, которых у каждого хватает.

Приметы погоды:

Ослепительно белая луна — к холодам, красноватая — к ветру.

Если после метелей на снежных сугробах закруглены гребни, а на полях волнами лежит снег, то будет хороший урожай.

Облака против ветра плывут — к снегу.

Именины отмечают: Дмитрий, Иван, Петр.

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