Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа Grammy в истории

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В воскресенье, 5 февраля, состоялась 65-я церемония вручения музыкальной премии Grammy — американская певица Бейонсе побила исторический рекорд по числу полученных наград. Ее альбом Renaissance в этом году стал лучшим в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».

Новая пластинка американской поп-дивы принесла ей 32-ю статуэтку Grammy. В рамках нынешней церемонии Бейонсе была заявлена в девяти номинациях, в том числе в ключевых — «Альбом года» и «Запись года».

Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал дирижеру Георгу Шолти (31 статуэтка).

В декабре 2022 года американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в десяти категориях. В категории «Лучший иностранный фильм» ленты российских режиссеров в этом году не представлены. В список попали 15 фильмов, в том числе «Корсаж» австрийского режиссера Мари Кройцер, «Сент-Омер» француженки Элис Диоп, «Аргентина» режиссера Сантьяго Митре, «Близко» бельгийца Лукаса Донта и еще несколько лент из Мексики, Швеции, Пакистана, Марокко, Ирландии, Республики Корея, Камбоджи, Дании, ФРГ, Индии и Польши.