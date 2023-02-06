Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа Grammy в истории

Араз Салехов
Общество
Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа Grammy в истории
Фото: shutterstock

В воскресенье, 5 февраля, состоялась 65-я церемония вручения музыкальной премии Grammy — американская певица Бейонсе побила исторический рекорд по числу полученных наград. Ее альбом Renaissance в этом году стал лучшим в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».

Новая пластинка американской поп-дивы принесла ей 32-ю статуэтку Grammy. В рамках нынешней церемонии Бейонсе была заявлена в девяти номинациях, в том числе в ключевых — «Альбом года» и «Запись года».

Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал дирижеру Георгу Шолти (31 статуэтка).

В декабре 2022 года американская академия киноискусств опубликовала шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в десяти категориях. В категории «Лучший иностранный фильм» ленты российских режиссеров в этом году не представлены. В список попали 15 фильмов, в том числе «Корсаж» австрийского режиссера Мари Кройцер, «Сент-Омер» француженки Элис Диоп, «Аргентина» режиссера Сантьяго Митре, «Близко» бельгийца Лукаса Донта и еще несколько лент из Мексики, Швеции, Пакистана, Марокко, Ирландии, Республики Корея, Камбоджи, Дании, ФРГ, Индии и Польши.

Знаменитости США Музыка Премии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Придется брать что дают: российский футбол переживает не самые лучшие времена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Рождается новая тактика: боевые действия не идут по намеченному плану

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как отобрать имущество у изменников: на Западе происходит массовый арест активов тысяч россиян

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Все мнения
О проекте