Евразийские страны будут развивать технологический суверенитет

Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Алма-Ату и принял участие в форуме Digital Almaty. Вместе с коллегами он обсудил важность развития ИТ-технологий.

По словам Мишустина, в ЕАЭС надо развивать ИТ-парки.

— Они дают возможность продвигать новые технологические разработки, запускать стартапы, выводить на рынок востребованную людьми и отраслями экономики продукцию, — сказал Мишустин.

Также премьер-министр РФ заявил, что Россия занимает лидерские позиции в мире по числу пользователей и доступности интернета.

— По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству датацентров, — говорит Михаил Мишустин.

Также он заявил, что российские аналоги способны практически полностью заменить зарубежное программное обеспечение.

— Для большинства иностранного софта, около 85 процентов, существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов, — сказал Мишустин.

Кроме того, он призвал страны ЕАЭС объединить усилия для внедрения передовых технологий в производство. Речь идет об автомобильной, химической промышленности, транспортном, сельскохозяйственном машиностроении, авиа– и судостроении, фармацевтике, альтернативной энергетике и биотехнологиях.

— Теперь на первый план выходят новые задачи: необходимо оперативно реагировать и уже сейчас очертить контуры дальнейшего сотрудничества, — заявил Мишустин.

Кроме того, он выразил уверенность, что страны ЕАЭС могут активизировать поставки сельхозпродуктов в другие государства.

— Рассматриваем возможность подключения к проекту «Евразийский агроэкспресс» (проект по ускоренному экспорту на внутренние и внешние рынки. — «ВМ») новых стран, также снятие ограничений для поставок в Китай, — заключил Михаил Мишустин.