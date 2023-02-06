Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ромашина объявила о завершении карьеры

Фото: Администрация президента РФ

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина завершила спортивную карьеру.

— Я сегодня официально объявляю о завершении карьеры. Я ухожу, но недалеко от спорта, остаюсь в нашей спортивной семье, — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Ромашина завоевывала золотые медали на четырех олимпиадах подряд. Кроме того, россиянка является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной победительницей первенства Европы. Ромашина — самая титулованная спортсменка в истории синхронного плавания.

До этого сообщалось, что МОК допустил мужчин к участию в групповых соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх 2024 года во Франции.

Президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам рассказал, что заслуга во включении мужчин в синхронное плавание принадлежит тем, кто в течение долгих лет добивался, чтобы это произошло. В заявлении МОК уточняется, что в группах из восьми пловцов могут быть заявлены до двух мужчин.