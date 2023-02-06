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Путин разрешил «Автодому» купить дочерний банк Mercedes-Benz

Никита Худяков
Экономика
Путин разрешил «Автодому» купить дочерний банк Mercedes-Benz
Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин разрешил автомобильному холдингу «Автодом» купить дочерний банк Mercedes-Benz. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Разрешить совершение акционерным обществом «Автодом» сделки по приобретению 100 процентов долей в уставном капитале «Мерседес-Бенц Банк Рус» общества с ограниченной ответственностью, принадлежащих «Мерседес-Бенц Груп АГ», — говорится в документе.

В конце октября 2022 года стало известно, что Mercedes-Benz продал завод в Подмосковье дилеру «Автодом». По завершении сделки дилеру были переданы завод, принадлежащий дочерней компании «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», а также сервисы, офис и права дистрибьютора.

Стоимость сделки при этом не уточнялась. Тогда отмечалось, что новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров, чтобы организовать совместное производство на базе завода в индустриальном парке.

26 января Путин выдал специальное разрешение на полноценное приобретение 100 процентов акций акционерным обществом «Кредит Европа банк» в уставном капитале «Икано банка».

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