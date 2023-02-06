Музей Победы 26 февраля проведет фестиваль «Масленица на горе»

Фото: Музей Победы

Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, аллея Артиллеристов Карта всех событий

В столичном музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») 26 февраля впервые пройдет фестиваль «Масленица на горе». Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Музея Победы.

— 26 февраля в музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» впервые пройдет фестиваль блинов «Масленица на горе». Вход в этот день в филиал Музея Победы на Поклонной горе будет бесплатным для школьников, студентов и многодетных семей, — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с различными традициями проводов Масленицы. попробовать блины с разными начинками, посетить концерт фолк-музыки и многое другое. Также организаторы подготовили бесплатный цифровой квест «Школа разведчиков», где москвичи лучше узнают историю некоторых экспонатов музея.

Помимо этого, Музей Победы 9 февраля организует международную онлайн-конференцию «Подвиг Сталинграда. 80 лет бессмертия». В встрече примут участие представители 10 стран, а именно России, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана и так далее.