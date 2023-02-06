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Дефицит федерального бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей

Александр Афонин
Экономика
Дефицит федерального бюджета России в январе составил 1,76 триллиона рублей
Фото: Unsplash

По итогам января текущего года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59 процентов — до 3,117 триллиона рублей. Об этом в понедельник, 6 февраля, свидетельствуют данные Минфина.

— Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года, — говорится в материале.

Помимо этого, в январе было замечено сокращение объема поступивших доходов до 1,356 триллиона рублей, что на 35 процентов ниже результатов прошлого года. Также на 46 процентов упали нефтегазовые доходы — их объем составил 426 миллиардов рублей, отмечается на сайте Минфина.

До этого сообщалось, что дефицит бюджета России по итогам 2022 года составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3 процента ВВП. Общий объем доходов бюджета достиг почти 28 триллионов рублей.

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