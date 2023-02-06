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Минспорт признал программирование беспилотников спортом

Евгений Белоусов
Спорт
Минспорт признал программирование беспилотников спортом
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Минспорт признал и включил программирование беспилотных авиационных систем во Всероссийский реестр видов спорта и спортивных дисциплин. Соответствующий приказ опубликован в понедельник, 6 февраля, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, дисциплина была включена в вид спорта «спортивное программирование». Туда также вошли программирование алгоритмическое, программирование продуктовое, программирование робототехники и программирование систем информационной безопасности.

В середине января СМИ сообщили, что Минцифры проводило с представителями компаний совещания для обсуждения необходимых мер по возвращению IT-специалистов в страну.

В качестве возможных мер глава «Руссофта» Валентин Макаров выделил такие решения, как предоставление брони от призыва в армию и оплата перелета в Россию. На данный момент правительство не определило окончательный пакет мер, однако его примут в ближайшее время.

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