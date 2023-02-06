Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию по вопросам парфюмерии и косметики

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, она будет работать до 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 6 февраля.

— С 6 по 17 февраля в управлении Роспотребнадзора по Москве работает горячая линия по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, — говорится в сообщении.

Для получения помощи горожане могут обратиться по номеру +7 (495) 539-36-96. Специалисты горячей линии будут обрабатывать звонки в круглосуточном режиме, отметили на сайте Роспотребнадзора.

До этого Федеральная таможенная служба России опубликовала доклад о поддельных товарах, которые пытаются завозить в страну под видом параллельного импорта. «Вечерняя Москва» выяснила, как распознать контрафакт.

Чаще всего недобросовестные продавцы пытаются ввезти в страну под предлогом параллельного импорта одежду, косметику, парфюмерию и детские игрушки. Определить контрафакт можно с помощью нескольких признаков.